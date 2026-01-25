Синоптик рассказала о мягком потеплении в Москве

В Москве к началу новой недели после морозов станет существенно теплее. Об этом рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночь [на понедельник, 26 января] у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче... В Москве уже где-то около минус 10 градусов прогнозируется», — рассказала синоптик.

По ее данным, первыми признаками изменения характера погоды являются падение атмосферного давления и усиление юго-восточного ветра.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что после сильных морозов в столицу придут потепление и снегопады. Он предупредил, что «это потепление ненадолго».

В ночь на 25 января температура в Московском регионе местами опускалась до 30 градусов ниже нуля. Такой показатель выдавали столбики термометров в подмосковных Серебряных Прудах.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.