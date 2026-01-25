Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Синоптик рассказала о мягком потеплении в Москве

Синоптик Макарова пообещала потепление в Москве к началу рабочей недели
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве к началу новой недели после морозов станет существенно теплее. Об этом рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночь [на понедельник, 26 января] у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче... В Москве уже где-то около минус 10 градусов прогнозируется», — рассказала синоптик.

По ее данным, первыми признаками изменения характера погоды являются падение атмосферного давления и усиление юго-восточного ветра.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что после сильных морозов в столицу придут потепление и снегопады. Он предупредил, что «это потепление ненадолго».

В ночь на 25 января температура в Московском регионе местами опускалась до 30 градусов ниже нуля. Такой показатель выдавали столбики термометров в подмосковных Серебряных Прудах.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+