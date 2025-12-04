Россияне смогут использовать цифровой паспорт в приложении «Госуслуг»

РИА: в приложении «Госуслуг» можно будет использовать цифровой паспорт

Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровой паспорт в мобильном приложении «Госуслуги» при обслуживании в банках и страховых компаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с конца декабря россияне вправе будут предъявлять паспорт в электронной форме через «Госуслуги» для обслуживания в организациях финансового рынка. Использование цифрового документа в отделении банка станет возможно только при условии, что гражданин ранее уже был идентифицирован финансовой организацией в установленном порядке.

В конце ноября в мессенджере Max появилась функция быстрого просмотра сведений из основных личных документов, доступных на портале «Госуслуги». В пресс-службе сервиса тогда рассказали, что пользователи с помощью мессенджера смогут открыть электронные версии паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и полиса ОМС. В будущем в сервис планируют добавить возможность просмотра информации о транспортных средствах и документах детей.

Функцию можно активировать после обновления Max и «Госуслуг». После этого следует выбрать нужный документ в разделе «Цифровой ID» и дать разрешение на обработку данных. Доступ будет предоставляться без биометрии.

Ранее сообщалось, что уведомления с «Госуслуг» можно будет получать в Max.