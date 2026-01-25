На Ставрополье главу премии уличной культуры арестовали по делу о мошенничестве

Генерального директора международной премии уличной культуры и спорта «Кардо» Валентина Работенко арестовали в Ставропольском крае по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, руководитель некоммерческой организации, занимающейся развитием уличной культуры и спорта, получил из краевого бюджета грант в форме субсидии на сумму 215 млн рублей для проведения профильных мероприятий. Следствие считает, что Работенко действовал совместно с другими лицами и похитил более 4 млн рублей из выделенных средств.

В прокуратуре уточнили, что ходатайство о заключении подозреваемого под стражу было поддержано надзорным ведомством. В оперативных службах региона ТАСС сообщили, что суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

До этого в Краснодарском крае министра транспорта Алексея Переверзева арестовали по обвинению в мошенничестве. По данным РИА Новости, арестовали на этот же срок и двух заместителей министра.

Как писали СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. По данным источника агентства, чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Ранее на Камчатке раскрыли хищение почти 1 млрд рублей, выделенных на региональную инфраструктуру.