Общество

Следователи начали проверку после сообщений о туберкулезе в школе Южно-Сахалинска

СК занялся гимназией в Южно-Сахалинске после случая туберкулеза
В Южно-Сахалинске после появления видеоматериалов и сообщений в СМИ о заболевании туберкулезом сотрудника гимназии № 3 началась доследственная проверка. Информацию об этом распространила пресс-служба следственного управления СК по Сахалинской области.

По данным ведомства, речь идет о выявленном случае туберкулеза среди работников образовательного учреждения. При этом официальные карантинные меры в гимназии на данный момент не вводились, что стало поводом для проверки со стороны следственных органов.

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску проводит процессуальную проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, были ли нарушения санитарных норм и требований безопасности со стороны руководства учреждения.

В рамках проверки проводится комплекс мероприятий, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, заключили в ведомстве.

До этого управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА).

Ранее в Сочи после отравления детей обнаружили нарушения санитарных норм в отеле.

