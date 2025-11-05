Вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека, выяснили ученые

Австралийские ученые выяснили, каким образом вирус бешенства способен управлять множеством процессов внутри клеток, несмотря на то что его геном кодирует всего несколько белков. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Как показали данные, вирус использует особую стратегию, позволяющую ему захватывать клеточные механизмы и подавлять иммунную защиту, превращая зараженные клетки в фабрики по производству вирусных частиц.

«Вирусы вроде бешенства невероятно смертоносны, потому что берут под контроль все ключевые процессы внутри клетки — производство белков, транспорт сигналов и работу защитных систем организма», — объяснил руководитель исследования, доцент Грег Мосли из Института биомедицинских открытий Университета Монаша. — «Главный вопрос для вирусологов заключался в том, как им это удается при столь малом количестве генов. Например, вирус бешенства кодирует всего пять белков против примерно 20 тысяч у человека».

Ученые выяснили, что один из этих белков — P-белок — обладает уникальной способностью изменять форму и связываться с РНК, молекулой, которая передаёт генетические инструкции и регулирует иммунные реакции. Благодаря этому вирус может проникать в различные «жидкие» микроструктуры клетки и вмешиваться в их работу.

«Это позволяет вирусу использовать РНК-системы клетки, переключаясь между разными физическими состояниями, — пояснил профессор Пол Гули из Университета Мельбурна. — Так вирус получает доступ к важнейшим процессам — от синтеза белков до иммунной защиты, — превращая клетку в идеально настроенную вирусную фабрику».

Исследователи считают, что аналогичный механизм может использоваться и другими опасными вирусами, включая Нипах и Эболу. Понимание этих процессов может привести к созданию новых противовирусных препаратов и вакцин, способных блокировать подобную адаптивность.

«Мы показали, что вирусные белки не просто состоят из отдельных «модулей», каждый из которых выполняет свою задачу, — добавил соавтор работы доктор Стивен Роулинсон.

По словам авторов, открытый механизм может изменить подход к разработке антивирусных средств и помочь создать универсальные платформы защиты от высокопатогенных инфекций.

