На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека, выяснили ученые

NatCom: вирус бешенства способен управлять множеством процессов внутри клеток
true
true
true
close
Shutterstock

Австралийские ученые выяснили, каким образом вирус бешенства способен управлять множеством процессов внутри клеток, несмотря на то что его геном кодирует всего несколько белков. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Как показали данные, вирус использует особую стратегию, позволяющую ему захватывать клеточные механизмы и подавлять иммунную защиту, превращая зараженные клетки в фабрики по производству вирусных частиц.

«Вирусы вроде бешенства невероятно смертоносны, потому что берут под контроль все ключевые процессы внутри клетки — производство белков, транспорт сигналов и работу защитных систем организма», — объяснил руководитель исследования, доцент Грег Мосли из Института биомедицинских открытий Университета Монаша. — «Главный вопрос для вирусологов заключался в том, как им это удается при столь малом количестве генов. Например, вирус бешенства кодирует всего пять белков против примерно 20 тысяч у человека».

Ученые выяснили, что один из этих белков — P-белок — обладает уникальной способностью изменять форму и связываться с РНК, молекулой, которая передаёт генетические инструкции и регулирует иммунные реакции. Благодаря этому вирус может проникать в различные «жидкие» микроструктуры клетки и вмешиваться в их работу.

«Это позволяет вирусу использовать РНК-системы клетки, переключаясь между разными физическими состояниями, — пояснил профессор Пол Гули из Университета Мельбурна. — Так вирус получает доступ к важнейшим процессам — от синтеза белков до иммунной защиты, — превращая клетку в идеально настроенную вирусную фабрику».

Исследователи считают, что аналогичный механизм может использоваться и другими опасными вирусами, включая Нипах и Эболу. Понимание этих процессов может привести к созданию новых противовирусных препаратов и вакцин, способных блокировать подобную адаптивность.

«Мы показали, что вирусные белки не просто состоят из отдельных «модулей», каждый из которых выполняет свою задачу, — добавил соавтор работы доктор Стивен Роулинсон.

По словам авторов, открытый механизм может изменить подход к разработке антивирусных средств и помочь создать универсальные платформы защиты от высокопатогенных инфекций.

Ранее было найдено средство для борьбы с главной инфекционной угрозой человечеству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами