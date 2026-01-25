Размер шрифта
Общество

В США федеральный агент застрелил задержанного мужчину

Федеральный агент застрелил медбрата во время протестов в Миннеаполисе
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Федеральный агент застрелил мужчину в городе Миннеаполисе на севере США. Об этом сообщило местное издание Star Tribune.

«Очевидцы сообщают, что сегодня утром федеральные агенты застрелили мужчину в Миннеаполисе», — говорится в статье.

По информации журналистов, стражи порядка сначала повалили гражданина на землю, а затем несколько раз ударили. Далее они достали оружие и открыли огонь по задержанному. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, но спасти мужчину не удалось.

В публикации не уточняется, что послужило причиной задержания мужчины и стрельбы. При этом представители министерства внутренней безопасности США заявили, что застреленный был вооружен.

Как сообщил телеканал NBC News, в Миннеаполисе был застрелен 37-летний медбрат Алекс Джеффри Претти. Мужчину схватили после того, как он помог женщине, упавшей во время протестов из-за толчка федерального агента.

7 января сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) выстрелил в женщину в Миннеаполисе, которая сидела за рулем автомобиля. После случившегося мэр города Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из населенного пункта. Он отметил, что сотрудники службы пытаются выдать свои действия за самооборону, но «это полная чушь». В результате в Миннеаполисе вспыхнули протесты.

Ранее журналист отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах в США.

