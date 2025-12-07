В Петербурге легковушка протаранила ограждение моста и упала в воду

В Петербурге машина пробила ограждение моста и рухнула в Неву

В Василеостровском районе Петербурга легковой автомобиль рухнул в Неву, пробив ограждение моста. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 7 декабря. Около четырех часов утра на 21-й линии Васильевского острова легковой автомобиль врезался в ограждение моста и упал в Неву. В момент ДТП в салоне машины находились два человека, одного удалось спасти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого автобус с вахтовиками перевернулся в Красноярском крае. Автобус, который перевозил 25 рабочих съехал в кювет на автодороге Енисейск — Высокогорский, пострадали четыре человека. Похожий случай произошел в Бурятии на региональной дороге «Окино-Ключи — Хоронхой». Водитель грузовой машины не справился с управлением и съехал с моста в реку Чикой, спасти его не смогли.

Ранее на трассе в Подмосковье загорелась и взорвалась «Газель».