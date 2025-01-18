«Понимали, что чуда не будет»: очевидица рассказала о падении автомобиля в Обводный канал

Двое мужчин спустились в воду, чтобы спасти людей из рухнувшего в Обводный канал автомобиля, рассказала «Газете.Ru» очевидица Лилия. По ее словам, спасатели приехали на место ЧП спустя 20 минут после случившегося.

«Двое ребят спускались в воду, один в черном и белых носках, второй в футболке белой и белье. Очень холодно в воде, второй очевидец попытался плыть чуть дальше, но сводило все, и его вытащили. Без специального костюма нереально просто. Спасателей ждали долго, не по меркам жизни, а по меркам ЧП. Реанимобиль подъехал минут через 10, спасатели еще через 10 минут. Все очевидцы понимали, что чуда уже не будет», — сказала она.

Лилия добавила, что на месте инцидента не работали светофоры, а движение никак не регулировали.

«Мужчины говорили, что с самого утра светофоры на этом месте не работают, и ничего не регулировали. Там на левой полосе тоже уже была авария и ДПС стояла», — уточнила она.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге автомобиль упал в воду на набережной Обводного канала после ДТП. Отмечается, что авария произошла на перекрестке Обводного и Рыбинской: машина с пассажирами на скорости столкнулась с другим автомобилем, после чего улетела в воду. По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина перепутала педали после ДТП.

Утром 18 января еще одна машина упала в воду в Санкт-Петербурге — черный внедорожник Range Rover с тремя людьми упал в Фонтанку. Сообщалось, что двоих мужчин и женщину забрали в Мариинскую больницу с переохлаждением, серьезных травм они не получили. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица произошедшего, все трое были пьяны.

Ранее в Москве автомобиль с пассажирами упал в реку на Нагатинской набережной.