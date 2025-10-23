Россиянам назвали идеальный фастфуд для употребления в дороге

Лучшим способом утолить голод водителю в момент движения является употребление бургера и картошки фри. Об этом «Газете. Ru» рассказал автоэксперт журнала «Авто.ру» Юрий Урюков.

«Если чувство голода застало в дороге, то лучше остановиться на ближайших заправках или площадках для отдыха и спокойно перекусить. Заодно будет возможность размяться. Если же ситуация складывается так, что избежать движения и еды невозможно, то нужно выбирать продукты, которые будут наиболее безопасны для водителя», — рассказал Урюков.

По его словам, идеальный вариант для перекуса в дороге — небольшой бургер или бутерброд, который удобно держать в упаковке и можно съесть за пару укусов. Урюков также отметил, что напитки, будь то газировка, вода или кофе, должны быть в специальных стаканчиках с крышкой, чтобы ничего не пролилось и не отвлекало от управления.

То же самое касается и еды — лучше использовать небольшой перекус, который удобно держать и который не оставляет жирных следов, как, например, картошка фри.

