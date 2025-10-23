На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали идеальный фастфуд для употребления в дороге

Автоэксперт Урюков назвал бургер идеальным перекусом для водителя в дороге
true
true
true
close
sweet_tomato/Shutterstock

Лучшим способом утолить голод водителю в момент движения является употребление бургера и картошки фри. Об этом «Газете. Ru» рассказал автоэксперт журнала «Авто.ру» Юрий Урюков.

«Если чувство голода застало в дороге, то лучше остановиться на ближайших заправках или площадках для отдыха и спокойно перекусить. Заодно будет возможность размяться. Если же ситуация складывается так, что избежать движения и еды невозможно, то нужно выбирать продукты, которые будут наиболее безопасны для водителя», — рассказал Урюков.

По его словам, идеальный вариант для перекуса в дороге — небольшой бургер или бутерброд, который удобно держать в упаковке и можно съесть за пару укусов. Урюков также отметил, что напитки, будь то газировка, вода или кофе, должны быть в специальных стаканчиках с крышкой, чтобы ничего не пролилось и не отвлекало от управления.

То же самое касается и еды — лучше использовать небольшой перекус, который удобно держать и который не оставляет жирных следов, как, например, картошка фри.

Ранее стало известно, какой фастфуд победил шаурму в предпочтениях водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами