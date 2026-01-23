Россиян предупредили о рисках для посетителей в заведениях фастфуда

Главные риски для посетителей в заведениях фастфуда связаны с санитарно-гигиеническими условиями, а также их соблюдением на всех стадиях производства. Об этом «Известиям» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист предупредила, что нарушения при хранении и разморозке продуктов, особенно скоропортящихся, в числе которых мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи, могут стать причиной микробиологической порчи и привести к пищевым отравлениям.

По словам эксперта, также опасно «перекрестное загрязнение» уже готовых к употреблению блюд сырыми продуктами или ингредиентами. Это может произойти через руки сотрудников, различные поверхности, кухонный инвентарь или оборудование. В процессе готовки должна быть задействована разная посуда, а перед ним требуется дезинфекция.

Кроме того, риски могут быть связаны с человеческим фактором, например, недостаточным уровнем гигиенической подготовки работников, несоблюдением правил мытья рук и отсутствием одноразовых перчаток. Спеценко добавила, что на предприятиях по продаже готовых продуктов с высоким трафиком также есть вероятность нарушения сроков годности приготовленной пищи при хранении на линии раздачи.

«Каждое нарушение температурного режима, каждая ошибка, ведущая к перекрестному загрязнению, — это не просто сбой в инструкции. Это прямое воздействие на здоровье потребителя, подрыв доверия к сфере общественного питания», — подчеркнула она.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что наиболее вредным фастфудом считаются картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки, которые готовят во фритюре. По ее словам, эти блюда могут привести к развитию онкологических болезней.

Ранее врач рассказала о самых полезных блюдах в фастфуд-заведениях.