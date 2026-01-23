Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиян предупредили о рисках для посетителей в заведениях фастфуда

В Роскачестве назвали санитарные условия главным риском в заведениях фастфуда
Jag_cz/Shutterstock/FOTODOM

Главные риски для посетителей в заведениях фастфуда связаны с санитарно-гигиеническими условиями, а также их соблюдением на всех стадиях производства. Об этом «Известиям» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист предупредила, что нарушения при хранении и разморозке продуктов, особенно скоропортящихся, в числе которых мясные полуфабрикаты, молочные компоненты и свежие овощи, могут стать причиной микробиологической порчи и привести к пищевым отравлениям.

По словам эксперта, также опасно «перекрестное загрязнение» уже готовых к употреблению блюд сырыми продуктами или ингредиентами. Это может произойти через руки сотрудников, различные поверхности, кухонный инвентарь или оборудование. В процессе готовки должна быть задействована разная посуда, а перед ним требуется дезинфекция.

Кроме того, риски могут быть связаны с человеческим фактором, например, недостаточным уровнем гигиенической подготовки работников, несоблюдением правил мытья рук и отсутствием одноразовых перчаток. Спеценко добавила, что на предприятиях по продаже готовых продуктов с высоким трафиком также есть вероятность нарушения сроков годности приготовленной пищи при хранении на линии раздачи.

«Каждое нарушение температурного режима, каждая ошибка, ведущая к перекрестному загрязнению, — это не просто сбой в инструкции. Это прямое воздействие на здоровье потребителя, подрыв доверия к сфере общественного питания», — подчеркнула она.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что наиболее вредным фастфудом считаются картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки, которые готовят во фритюре. По ее словам, эти блюда могут привести к развитию онкологических болезней.

Ранее врач рассказала о самых полезных блюдах в фастфуд-заведениях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689659_rnd_2",
    "video_id": "record::32fa95dd-3ee4-481c-b795-534814f510d6"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+