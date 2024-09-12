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Российских школьников призвали отучить от ГДЗ новым подходом к домашним заданиям

Депутат Лантратова: в борьбе с ГДЗ поможет новый подход к домашним заданиям

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Freepik.com

Вместо запретов сайтов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) необходимо менять подход к урокам. Так депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с 360.ru отреагировала на соответствующую инициативу Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов призвал запретить сайты с ГДЗ, подчеркнув, что те, кто их формирует, совершают преступление. Лантратова отметила, что понимает такие претензии, так как большинство школьников списывают готовые задания, даже не вдумываясь в них. Однако, по ее мнению, запрет ничем не поможет, так как ученики найдут другие способы списывать – к примеру, будут пользоваться решебниками для педагогов или нейросетью.

«Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными», — убеждена парламентарий.

Исследователи до этого выяснили, что постоянно используют ГДЗ в России для решения домашнего задания 20% школьников. 45% делают это регулярно, 26% — очень редко и лишь 9% не используют ГДЗ вообще. Часто причина в том, что школьникам не хватает знаний, а также времени на качественное выполнение домашней работы.

Ранее сообщалось, что российские учителя смогут проверять домашние задания при помощи ИИ.

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