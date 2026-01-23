Газопровод поврежден в результате артобстрела ВСУ в Запорожской области

В результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в селе Великая Знаменка Запорожской области поврежден газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при артобстреле поврежден надземный газопровод, без газоснабжения пока остаются 34 абонента», — написал он.

По словам Балицкого, за минувшие сутки власти зарегистрировали четыре целенаправленные атаки противника на населенные пункты области. Губернатор отметил, что пострадавших при этих атаках нет.

Кроме того, глава региона сообщил об атаке БПЛА по территории центральной районной больницы в городе Васильевке — были повреждены пять окон в отделении терапии. Другой беспилотник атаковал автомобиль, после чего началось возгорание. Балицкий уточнил, что пожар ликвидирован, местные жители не пострадали.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская.

В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее в Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом.