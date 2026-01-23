Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Газопровод поврежден в результате артобстрела ВСУ в Запорожской области

Губернатор Балицкий: ВСУ ударом артиллерии повредили газопровод в Запорожье
РИА Новости

В результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в селе Великая Знаменка Запорожской области поврежден газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при артобстреле поврежден надземный газопровод, без газоснабжения пока остаются 34 абонента», — написал он.

По словам Балицкого, за минувшие сутки власти зарегистрировали четыре целенаправленные атаки противника на населенные пункты области. Губернатор отметил, что пострадавших при этих атаках нет.

Кроме того, глава региона сообщил об атаке БПЛА по территории центральной районной больницы в городе Васильевке — были повреждены пять окон в отделении терапии. Другой беспилотник атаковал автомобиль, после чего началось возгорание. Балицкий уточнил, что пожар ликвидирован, местные жители не пострадали.

19 января бойцы ВСУ атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. По словам главы региона, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская.

В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Балицкий подчеркнул, что целью украинских военных явно был мирный объект, при этом жертв среди населения чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее в Запорожье в результате удара ВСУ загорелся частный дом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689959_rnd_9",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+