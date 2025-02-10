Россиянам рассказали, какая пицца является самой полезной для здоровья

Врач Кашух: пицца – это не вредный фастфуд, а полезное для здоровья блюдо

Пицца – это не просто один из видов фастфуда, который относится к однозначно вредному блюду. Напротив, приготовленная по традиционному рецепту настоящая пицца даже полезна, так как содержит необходимые организму витамины и минералы, рассказала RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В качестве примера специалист привела конкретные ингредиенты. К примеру, в томатах, которые часто входят в рецепт, есть растительный пигмент ликопин, защищающий клетки организма от разрушения. Твердый сыр – источник кальция, овощи и мясо – белка и клетчатки. Однако важно учитывать, что это калорийное блюдо, поэтому следящим за фигурой можно есть не более пары кусочков в день.

А вот пицца в виде полуфабриката считается вредной, так как в ней много консервантов и других не самых полезных ингредиентов, отметила врач, посоветовав готовить блюдо самостоятельно.

«Пицца — достаточно простое в приготовлении блюдо. К тому же именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной», — подчеркнула она.

Россиянам Кашух посоветовала выбирать для пиццы цельнозерновую муку с добавлением семян льна. Также лучше сделать выбор в пользу морепродуктов, белого куриного мяса, свежих помидоров, нежирного твердого сыра. А майонез, который также относится к вредным продуктам, лучше заменить просто на томатный соус, заключила гастроэнтеролог.

Напомним, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов тоже отмечал, что для приготовления полезной пиццы вместо жирных колбас и сыра следует использовать более легкие источники белка, такие как курица или морепродукты. По его мнению, цельнозерновое тесто или вариант из цветной капусты будет намного легче для пищеварения, чем традиционное белое тесто.

Ранее была названа самая популярная пицца в России.