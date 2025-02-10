Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какая пицца является самой полезной для здоровья

Врач Кашух: пицца – это не вредный фастфуд, а полезное для здоровья блюдо
close
Depositphotos

Пицца – это не просто один из видов фастфуда, который относится к однозначно вредному блюду. Напротив, приготовленная по традиционному рецепту настоящая пицца даже полезна, так как содержит необходимые организму витамины и минералы, рассказала RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В качестве примера специалист привела конкретные ингредиенты. К примеру, в томатах, которые часто входят в рецепт, есть растительный пигмент ликопин, защищающий клетки организма от разрушения. Твердый сыр – источник кальция, овощи и мясо – белка и клетчатки. Однако важно учитывать, что это калорийное блюдо, поэтому следящим за фигурой можно есть не более пары кусочков в день.

А вот пицца в виде полуфабриката считается вредной, так как в ней много консервантов и других не самых полезных ингредиентов, отметила врач, посоветовав готовить блюдо самостоятельно.

«Пицца — достаточно простое в приготовлении блюдо. К тому же именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной», — подчеркнула она.

Россиянам Кашух посоветовала выбирать для пиццы цельнозерновую муку с добавлением семян льна. Также лучше сделать выбор в пользу морепродуктов, белого куриного мяса, свежих помидоров, нежирного твердого сыра. А майонез, который также относится к вредным продуктам, лучше заменить просто на томатный соус, заключила гастроэнтеролог.

Напомним, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов тоже отмечал, что для приготовления полезной пиццы вместо жирных колбас и сыра следует использовать более легкие источники белка, такие как курица или морепродукты. По его мнению, цельнозерновое тесто или вариант из цветной капусты будет намного легче для пищеварения, чем традиционное белое тесто.

Ранее была названа самая популярная пицца в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами