Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

«Я — отец»: сочинец окунул двоих детей в ледяную воду и попал на видео

В Сочи отец разделся и окунул двух маленьких детей в воду на глазах у прохожих 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27693175_rnd_1",
    "video_id": "record::2876191a-5379-4b45-8840-f1647c42fdc7"
}

В Сочи двое детей окунулись в холодное море по желанию отца. Об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, инцидент произошел сегодня утром на пляже «Куба» в районе Мамайки. В этот момент на улице было +9°C и +10°C в воде.

Прохожие были в куртках и шапках, в то время как мужчина разделся, зашел по пояс и несколько раз погрузил под воду с головой маленькую дочь, а затем и годовалого сына. На замечания от прохожих он реагировал агрессивно.

«Подходила девушка, тоже мама с коляской, в ней грудничок. Она спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: «Я — мама». А он ответил: «А я — отец»», — рассказывает жительница Сочи.

После экстремального закаливания отец протащил сына по земле. Полиция начала проверку.

Ранее в Китае раскритиковали женщину, заставившую дочь ползать на коленях по улице.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+