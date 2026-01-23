«Я — отец»: сочинец окунул двоих детей в ледяную воду и попал на видео

В Сочи отец разделся и окунул двух маленьких детей в воду на глазах у прохожих

В Сочи двое детей окунулись в холодное море по желанию отца. Об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, инцидент произошел сегодня утром на пляже «Куба» в районе Мамайки. В этот момент на улице было +9°C и +10°C в воде.

Прохожие были в куртках и шапках, в то время как мужчина разделся, зашел по пояс и несколько раз погрузил под воду с головой маленькую дочь, а затем и годовалого сына. На замечания от прохожих он реагировал агрессивно.

«Подходила девушка, тоже мама с коляской, в ней грудничок. Она спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: «Я — мама». А он ответил: «А я — отец»», — рассказывает жительница Сочи.

После экстремального закаливания отец протащил сына по земле. Полиция начала проверку.

