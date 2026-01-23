Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Психолог объяснила, почему младшим ученикам особенно тяжело идти школу после каникул

Психолог Кононова: детям до 10 лет тяжелее других идти в школу после каникул
Shutterstock

Ученикам младше 10 лет тяжелее других адаптироваться к учебному процессу после каникул или праздников, поскольку они не умеют управлять своим состоянием. Об этом kp.ru рассказала психолог-терапевт Анастасия Кононова.

По словам специалиста, у детей до 10 лет только формируется произвольность, которая выражается в способности делать то, что нужно, а не то, что хочется.

«Мозг ребенка устроен так, что ему нужна внешняя опора — взрослый, который помогает регулировать состояние, пока он не научился делать это сам. Во время каникул эта «мышца произвольности» расслабляется, и когда ее снова нужно напрячь — возникает боль», — объяснила психолог.

Она сравнила это чувство с тем, что испытывают люди, когда возвращаются к спортивным тренировкам после продолжительного перерыва.

Помимо этого, у младших школьников сильнее развита эмоциональная память. Эксперт рассказала, что дети лучше запоминают не факты, а свои чувства. При этом перед каникулами ученики особенно сильно устают, поэтому запоминают свое желание отдыхать.

До этого москвичи говорили, что разведенные родители должны как можно больше времени уделять своему ребенку и участвовать в его воспитании. Они отметили, что бывшие супруги также могут делить расходы на содержание общих детей поровну.

Ранее психолог рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после каникул.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694225_rnd_5",
    "video_id": "record::f81ee302-12b5-4093-83be-d4b2509d660b"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+