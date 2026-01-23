Психолог объяснила, почему младшим ученикам особенно тяжело идти школу после каникул

Психолог Кононова: детям до 10 лет тяжелее других идти в школу после каникул

Ученикам младше 10 лет тяжелее других адаптироваться к учебному процессу после каникул или праздников, поскольку они не умеют управлять своим состоянием. Об этом kp.ru рассказала психолог-терапевт Анастасия Кононова.

По словам специалиста, у детей до 10 лет только формируется произвольность, которая выражается в способности делать то, что нужно, а не то, что хочется.

«Мозг ребенка устроен так, что ему нужна внешняя опора — взрослый, который помогает регулировать состояние, пока он не научился делать это сам. Во время каникул эта «мышца произвольности» расслабляется, и когда ее снова нужно напрячь — возникает боль», — объяснила психолог.

Она сравнила это чувство с тем, что испытывают люди, когда возвращаются к спортивным тренировкам после продолжительного перерыва.

Помимо этого, у младших школьников сильнее развита эмоциональная память. Эксперт рассказала, что дети лучше запоминают не факты, а свои чувства. При этом перед каникулами ученики особенно сильно устают, поэтому запоминают свое желание отдыхать.

