Россияне рассказали, как родители должны воспитывать детей в случае развода

Разведенные родители должны как можно больше времени уделять своему ребенку и участвовать в его воспитании. Взрослые также могут делить расходы на содержание общих детей поровну. Такое мнение газете «Взгляд» высказали москвичи.

Россияне придерживаются мнения, что дети в любом возрасте должны общаться как с мамой, так и с папой. Они не должны разлучаться с кем-либо из родителей надолго.

Одна из опрошенных отметила, что вступление взрослых в новый брак способно оказать положительный эффект на качество воспитания ребенка.

«У ребенка будут «дополнительные родители». Все они должны максимально участвовать в воспитании ребенка. Также никто из основных родителей не должен пропадать из виду, как это часто бывает с мужской стороны», — сказала она.

Другой россиянин добавил, что разведенные родители должны поддерживать дружеские отношения, а также совместно с общими детьми посещать различные мероприятия. Экс-супругам следует участвовать в развитии ребенка, водить его в различные секции и вместе ездить на отдых, подчеркнул еще один горожанин. При этом важно, чтобы взрослые выстроили общую линию воспитания и всегда ее придерживались. Благодаря этому удастся избежать спорных ситуаций.

