Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россияне рассказали, как родители должны воспитывать детей в случае развода

Москвичи заявили, что разведенные родители должны оставаться друзьями ради детей
Shutterstock

Разведенные родители должны как можно больше времени уделять своему ребенку и участвовать в его воспитании. Взрослые также могут делить расходы на содержание общих детей поровну. Такое мнение газете «Взгляд» высказали москвичи.

Россияне придерживаются мнения, что дети в любом возрасте должны общаться как с мамой, так и с папой. Они не должны разлучаться с кем-либо из родителей надолго.

Одна из опрошенных отметила, что вступление взрослых в новый брак способно оказать положительный эффект на качество воспитания ребенка.

«У ребенка будут «дополнительные родители». Все они должны максимально участвовать в воспитании ребенка. Также никто из основных родителей не должен пропадать из виду, как это часто бывает с мужской стороны», — сказала она.

Другой россиянин добавил, что разведенные родители должны поддерживать дружеские отношения, а также совместно с общими детьми посещать различные мероприятия. Экс-супругам следует участвовать в развитии ребенка, водить его в различные секции и вместе ездить на отдых, подчеркнул еще один горожанин. При этом важно, чтобы взрослые выстроили общую линию воспитания и всегда ее придерживались. Благодаря этому удастся избежать спорных ситуаций.

Ранее психолог рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после каникул.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691699_rnd_9",
    "video_id": "record::5ffcf920-8843-454e-994c-a688c1b6fbdf"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+