Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Рособрнадзоре заявили о готовности работать над улучшением ЕГЭ

Рособрнадзор заявил о готовности к диалогу по улучшению ЕГЭ
Виталий Аньков/РИА Новости

В Рособрнадзоре заявили о готовности к конструктивному диалогу об улучшении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы к конструктивному диалогу об улучшении ЕГЭ, очень внимательно относимся ко всем предложениям и замечаниям», — заявили в ведомстве.

В Рособрнадзоре также отметили, что по итогам анализа замечаний совершенствуют процедуры и содержание экзаменов.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отменить ЕГЭ. Он заявил, что этот экзамен и в целом Болонскую систему образования как кальку с Запада надо последовательно отменять.

21 января вузы утвердили перечни ЕГЭ для абитуриентов по новым правилам. «Известия» писали, что изменения вызвали тревогу и недовольство у многих школьников и их родителей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие для отмены ЕГЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694087_rnd_4",
    "video_id": "record::5414c91b-039a-4174-93f0-ba2ddb3d945e"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+