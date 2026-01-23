В Рособрнадзоре заявили о готовности работать над улучшением ЕГЭ

Рособрнадзор заявил о готовности к диалогу по улучшению ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили о готовности к конструктивному диалогу об улучшении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы к конструктивному диалогу об улучшении ЕГЭ, очень внимательно относимся ко всем предложениям и замечаниям», — заявили в ведомстве.

В Рособрнадзоре также отметили, что по итогам анализа замечаний совершенствуют процедуры и содержание экзаменов.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отменить ЕГЭ. Он заявил, что этот экзамен и в целом Болонскую систему образования как кальку с Запада надо последовательно отменять.

21 января вузы утвердили перечни ЕГЭ для абитуриентов по новым правилам. «Известия» писали, что изменения вызвали тревогу и недовольство у многих школьников и их родителей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие для отмены ЕГЭ.