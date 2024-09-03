В России увеличилось число компаний с удаленкой

Количество российских компаний, которые предлагают сотрудникам удаленный формат работы, выросло на треть в сравнении с июнем 2024 года. Это следует из исследования сервиса SuperJob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». В нем приняли участие респонденты 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов России.

По данным сервиса, причины этого заключаются в остром дефиците кадров и частично с аномально жаркой погодой. Помимо этого, отмечается рост доли дистанционных работников от числа занятых, при этом такая возможность пока остается привилегией. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также бухгалтерия.

В исследовании также уточнили, что в стране только 3% компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что у россиян за последние 11 лет длительность рабочего дня выросла до максимума. Это связано с изменением системы подсчета и большей открытостью компаний, а также тем, что многие перешли на удаленный формат работы, уточнил он.

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