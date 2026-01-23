Размер шрифта
Общество

Родителям рассказали, как обезопасить детей в мороз

Врач Сепиханова: в мороз не стоит гулять с детьми дольше 40 минут
В мороз детей необходимо одевать, следуя правилу трех слоев: первый должен отводить влагу, второй — сохранять тепло, а третий — защищать от ветра и осадков. Такой совет в интервью «Радио 1» дала заведующая санаторным отделением Ники Детства Мадинат Сепиханова. Также врач порекомендовала дозировать время пребывания детей на улице.

«Не более 30-40 минут для детей двух-трех лет. Если вы видите, что ребенок мерзнет, сокращайте время лучше до 10-15 минут. Для детей старше 7 лет при активном движении допустимо гулять до 90 минут, но лучше разбить это время на два выхода. Для грудничков и младенцев до 3 месяцев при температуре ниже -20°C от прогулок лучше отказаться», — сказала специалист.

Одежда и обувь, по ее словам, не должны быть тесными, поскольку ухудшается кровообращение и повышается риск обморожения.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве морозы до −20°C сохранятся как минимум до середины следующей недели. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Ранее водителям рассказали, почему машина не заводится в мороз.

