Водителям рассказали, почему машина не заводится в мороз

В зимнее время автомобиль может не заводиться из-за проблем с аккумулятором, некачественного топлива или неподходящего моторного масла. Об этом изданию Motor.ru рассказал директор департамента механического ремонта группы компаний «Авилон» Вадим Стрельбицкий.

По словам эксперта, в холодную погоду нагрузка на ключевые узлы автомобиля резко возрастает, из-за чего проявляются даже незначительные неисправности. Стрельбицкий перечислил главные «зимние» проблемы. Первой и самой частой причиной он назвал аккумулятор, емкость которого на морозе может снизиться на 30–50% и более. Вторая причина связана с топливом: в дизельных двигателях летняя солярка загустевает, а в бензиновых — некачественное топливо с примесями или водой плохо воспламеняется. Третьим критичным фактором является моторное масло — неподходящее или старое, оно густеет и создает большое сопротивление при прокрутке двигателя. Четвертая причина — проблемы с системой зажигания, где изношенные свечи или слабая искра особенно критичны в мороз. Наконец, холод обостряет неполадки в электронике и с датчиками, сбой которых может полностью заблокировать запуск.

Чтобы избежать подобных ситуаций, автоэксперт советует готовить автомобиль к зиме заранее: проверить аккумулятор, заливать сезонное топливо и подходящее масло, а также регулярно проходить техническое обслуживание.

