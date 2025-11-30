На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из пожара в российском городе спасли ребенка и двух взрослых

В Югре из пожара спасли ребенка и двух взрослых
Shutterstock/Aleksey Matrenin

В Югре пожарные спасли из огня троих человек, включая ребенка. Об этом со ссылкой на МЧС России по региону сообщает ugra.aif.ru.

Инцидент произошел в городе Лянторе. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после сообщения о возгорании — из окна квартиры валил густой черный дым. Пожарные спасли из огня трех человек, включая ребенка — они вывели людей из зоны плотного задымления с помощью самоспасателей. Еще двое эвакуировались самостоятельно.

Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 сотрудника экстренных служб. Причину возгорания в данный момент устанавливают дознаватели.

Ранее из горящей многоэтажки в Москве удалось спасти 11 человек.

