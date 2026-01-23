Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Москвичам рассказали, какой день будет самым холодным в конце января

Синоптик Шувалов: 25 января будет самым холодным днем в Москве и МО
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящие выходные в Москве и Московской области будут морозными. Пик холодов придется на воскресенье. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ночью температура может опуститься до -29 градусов. 25 января будет самым холодным днем. А затем нас ждет достаточно хорошее и быстрое потепление», — рассказал синоптик.

Уже во вторник, по его словам, ожидается снег и температура -8°C.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская до этого предупреждала, что температуры ниже минус 25°C представляют серьезную опасность для здоровья и не подходят для длительных прогулок. Выходить на улицу в такую погоду следует только по необходимости или для оказания помощи другим людям.

Ранее в Москве замерзла Останкинская башня.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693691_rnd_7",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+