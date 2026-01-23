Москвичам рассказали, какой день будет самым холодным в конце января

Синоптик Шувалов: 25 января будет самым холодным днем в Москве и МО

Предстоящие выходные в Москве и Московской области будут морозными. Пик холодов придется на воскресенье. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ночью температура может опуститься до -29 градусов. 25 января будет самым холодным днем. А затем нас ждет достаточно хорошее и быстрое потепление», — рассказал синоптик.

Уже во вторник, по его словам, ожидается снег и температура -8°C.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская до этого предупреждала, что температуры ниже минус 25°C представляют серьезную опасность для здоровья и не подходят для длительных прогулок. Выходить на улицу в такую погоду следует только по необходимости или для оказания помощи другим людям.

Ранее в Москве замерзла Останкинская башня.