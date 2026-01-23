Студентам предложили выплачивать 13-ю стипендию

Студентам-очникам нужно выплачивать 13-ю стипендию, чтобы им не приходилось искать подработки в ущерб своему обучению. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Соответствующее предложение парламентарий направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенку. В документе она подчеркнула, что распространить меру необходимо в том числе на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, получающих государственную академическую или социальную стипендию. Из-за нехватки средств многие из них вынуждены подрабатывать, что плохо влияет на успеваемость и посещаемость, пояснила депутат.

«Действующие размеры стипендий не покрывают базовые расходы студентов на питание, транспорт, связь и учебные материалы и, как правило, существенно ниже величины прожиточного минимума», — заявила Лантратова.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о повышении стипендий для студентов очной формы обучения до уровня прожиточного минимума на душу населения в России, который сейчас превышает 18 900 рублей в месяц. Как отмечал лидер партии и глава фракции Сергей Миронов, такое решение должно сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки студентов.

