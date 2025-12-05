На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме возмутились исключением важного предмета из школьной программы

Депутат Вассерман потребовал вернуть в школьную программу логику
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В программу российских школ необходимо ввернуть предмет «Логика», который крайне важен для понимания других дисциплин. Причем преподавать его важно не в форме факультатива, а как обязательный предмет, заявил НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

«Учитывая, что изучение «Логики» в школе было отменено при Никите Хрущеве, оно действительно необходимо. Хрущев всегда безошибочно выбирал наихудший вариант, потому что хотел достичь всего, сразу и любой ценой», — заявил депутат.

Он отметил, что «Логику» из программы вывели, чтобы больше времени отдать под другие уроки, однако именно этот предмет помогает в усвоении остальных дисциплин, учит детей быстро разбираться с новыми темами. Если же ребенок плохо владеет логикой, то он будет постоянно сталкиваться с проблемами в учебе, убежден Вассерман. Он подчеркнул, что сложностей с возвращением предмета не будет, так как актуальные учебники по нему уже есть.

До этого в ОП РФ заявили, что в школьную программу средних классов следует вернуть обществознание. Как заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сделать это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ. При этом он считает, что полный возврат правовых тем в школьную программу может быть нецелесообразен из-за возможности перегрузки учебного плана, однако их можно сократить в формате факультативов или интегрировать в другие предметы.

Ранее в российских вузах и школах могут ввести новый предмет по изучению нейросетей.

