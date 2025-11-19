На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд

В Новосибирске трех подростков осудили за поджог релейных шкафов
true
true
true

В Новосибирске суд вынес приговор подросткам, которые устроили теракт на железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия молодые люди в возрасте 16 и 15 лет подожгли три релейных шкафа на участке между Кормиловкой и Калачинском.

Ситуация повлияла на график поездов. Некоторые из них задержались, причиненный железной дороге ущерб оценили в 180 тысяч рублей.

Во время расследования выяснилось, что такое задание компании дал неизвестный, с которым они связывались в социальных сетях. За террористический акт им предлагали вознаграждение.

В результате один фигурант получил срок шесть лет и восемь месяцев в воспитательной колонии, двое других – по шесть лет и шесть месяцев. Помимо этого, они возместят ущерб железной дороге.

До этого в Одинцово подросток стал фигурантом уголовного дела после поджога на железной дороге в Одинцово. Как и осужденной компании, ему отправил сообщение неизвестный и предложил вознаграждение.

Ранее суд оштрафовал россиянина, который не сообщил о готовившейся диверсии.

