Россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ

Грипп отличается от ОРВИ характером начала болезни, выраженностью симптомов и риском осложнений. Об этом в беседе с RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Специалист отметила, что грипп обычно начинается внезапно, а ОРВИ прогрессирует постепенно.

«Грипп, как правило, начинается внезапно: температура подскакивает до 38—40 °C, ломит мышцы и суставы, возникают озноб. Насморк и боль в горле при гриппе обычно выражены слабо или появляются позже», — отметила она.

Кроме того грипп чаще дает осложнения на легкие или сердце.

В случае с ОРВИ осложнения происходят значительно реже, болезнь прогрессирует постепенно. Сначала появляется насморк и боль в горле, а уже спустя время температура тела умеренно поднимается до 37—38 °C, симптомы интоксикации по сравнению с гриппом незначительные.

25 декабря академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

Ранее россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ.