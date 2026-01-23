Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Появились подробности трагедии в Красноярском крае, где девочка задохнулась в сугробе

RT: мама откопала из снега дочь, задохнувшуюся в снежном тоннеле в Красноярске 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27693139_rnd_1",
    "video_id": "record::5818ef6e-5cdd-40c9-916e-812311dba070"
}

В Красноярском крае мама откопала девочку, которая не смогла выбраться из снежного тоннеля и задохнулась. Об этом сообщает RT в Telegram-канале, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

На тот момент десятилетний ребенок уже не подавал признаков жизни. Девочку придавило глыбой, когда она копала тоннель, пишет канал.

«Женщина забила тревогу, когда поняла, что дочь долго не возвращается с прогулки. Ребенка не было дома час. Родители пошли искать его и увидели прорытый лаз в сугробе», — говорится в посте.

Как уточняется, все произошло прямо под окнами дома, где живет семья.

Накануне в городе Дальнереченске в Приморском крае 12-летняя школьница получила серьезную травму во время катания на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками»). В ходе спуска с горки девочка не справилась с тюбингом, сильно ударилась и потеряла сознание. Ее на скорой помощи срочно доставили в больницу. Проведенная компьютерная томография выявила субарахноидальное кровоизлияние. Ребенку пришлось делать срочную операцию.

Ранее в Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+