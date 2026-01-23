Появились подробности трагедии в Красноярском крае, где девочка задохнулась в сугробе

RT: мама откопала из снега дочь, задохнувшуюся в снежном тоннеле в Красноярске

В Красноярском крае мама откопала девочку, которая не смогла выбраться из снежного тоннеля и задохнулась. Об этом сообщает RT в Telegram-канале, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

На тот момент десятилетний ребенок уже не подавал признаков жизни. Девочку придавило глыбой, когда она копала тоннель, пишет канал.

«Женщина забила тревогу, когда поняла, что дочь долго не возвращается с прогулки. Ребенка не было дома час. Родители пошли искать его и увидели прорытый лаз в сугробе», — говорится в посте.

Как уточняется, все произошло прямо под окнами дома, где живет семья.

