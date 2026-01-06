Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Екатеринбурге пенсионерка получила травмы лица, когда ее сбила подросток на тюбинге

В Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку
Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

В Екатеринбурге подросток на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками». — «Газета.Ru») сбила пенсионерку. Видео публикует «4 канал».

В материале уточняется, что инцидент произошел накануне в Преображенском парке. Подросток был там вместе с родителями.

«Когда свекровь шла мимо них (детей на горке. — «Газета.Ru»), ее сбили. Родители вообще никак не отреагировали: ни помощь не предложили, ни поговорили с ней. Они собрали детей и ушли», — рассказала невестка пенсионерки.

Как уточняет телеканал, у пострадавшей сильный ушиб, отек и гематомы на лице. Родственники женщины намерены обратиться в прокуратуру, чтобы стихийную горку убрали.

На этом фоне депутат Госдумы Каплан Панеш призвал ликвидировать опасные зимние горки по всей России. По словам парламентария, они появляются стихийно, часто в опасной близости проезжей части, открытых колодцев или на неустойчивых конструкциях. Ответственность за проверку подобных сооружений должна лежать на главах администраций.

Ранее появилось видео, как москвич катается на лыжах на крыше супермаркета.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569803_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+