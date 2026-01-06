В Екатеринбурге пенсионерка получила травмы лица, когда ее сбила подросток на тюбинге

В Екатеринбурге подросток на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками». — «Газета.Ru») сбила пенсионерку. Видео публикует «4 канал».

В материале уточняется, что инцидент произошел накануне в Преображенском парке. Подросток был там вместе с родителями.

«Когда свекровь шла мимо них (детей на горке. — «Газета.Ru»), ее сбили. Родители вообще никак не отреагировали: ни помощь не предложили, ни поговорили с ней. Они собрали детей и ушли», — рассказала невестка пенсионерки.

Как уточняет телеканал, у пострадавшей сильный ушиб, отек и гематомы на лице. Родственники женщины намерены обратиться в прокуратуру, чтобы стихийную горку убрали.

На этом фоне депутат Госдумы Каплан Панеш призвал ликвидировать опасные зимние горки по всей России. По словам парламентария, они появляются стихийно, часто в опасной близости проезжей части, открытых колодцев или на неустойчивых конструкциях. Ответственность за проверку подобных сооружений должна лежать на главах администраций.

Ранее появилось видео, как москвич катается на лыжах на крыше супермаркета.