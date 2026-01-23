Размер шрифта
Общество

Психолог дал советы, как выстроить хорошие отношения со свекровью

Психолог Самбурский: при общении со свекровью нужно не критиковать мужа


Во время общения со свекровью важно избегать критики в адрес мужа и грамотно отстаивать собственные границы. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, женщине важно поддерживать общение со свекровью и искать общие темы. Он посоветовал обращаться к матери супруга за советом даже по мелочам, поскольку благодаря этому удастся положить начало теплым отношениям.

Однако при этом необходимо корректно отстаивать собственные границы и не говорить о каких-либо решениях только от своего имени. Благодаря этому свекровь увидит, что семья сына действует сообща и без разногласий.

Помимо этого, психолог порекомендовал никогда не критиковать мужа при его родительнице. Негативные высказывания в адрес мужчины могут быть автоматически восприняты как нападение на материнскую идентичность.

«Если и обсуждать какой-то неприятный момент, то лучше говорить это без претензий, через чувство и факты. То есть не обвинять мужа, что он уехал в командировку, оставив жену с детьми, а объяснить, что в такие моменты бывает сложно, и, возможно, стоит попросить перестроить рабочий график», — отметил эксперт.

Он также добавил, что стараться наладить отношения нужно не только невестке, но и свекрови. Благодаря совместным усилиям брак и отношения сына с матерью будут счастливыми.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого рассказала, что давление, попытки вызывать чувство вины и регулярное обесценивание со стороны родственников говорят о токсичных отношениях в семье. По словам эксперта, такая обстановка может разрушить психическое здоровье человека.

Ранее психолог объяснила., как «синдром старшей дочери» влияет на взрослую жизнь.

