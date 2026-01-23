Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиянам рассказали, какие признаки указывают на токсичные отношения в семье

Психолог Савельева: давление может указывать на токсичные отношения с семьей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Давление, попытки вызывать чувство вины и регулярное обесценивание со стороны родственников свидетельствуют о токсичных отношениях в семье, которые могут разрушить психическое здоровье. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Специалист объяснила, что главными отличиями токсичности от обычных семейных конфликтов являются ее хронический характер и негативные последствия для эмоционального состояния человека. Одними из самых тревожных сигналов бывают систематическое обесценивание чувств и решений кого-либо из членов семьи, эмоциональный шантаж, игнорирование личных границ и отсутствие эмпатии.

«Главный субъективный индикатор — ваше состояние после контакта. Если после общения вы стабильно чувствуете себя опустошенным, подавленным или тревожным, это верный признак деструктивного взаимодействия», — отметила эксперт.

По ее словам, зачастую чувство вины мешает человеку отстраниться от своих родственников, общение с которыми приносит только вред. Однако это не показатель слабости, а следствие глубинных психологических механизмов и семейных установок.

Психолог предупредила, что смирение с токсичными отношениями способно привести к тревожно-депрессивному состоянию, эмоциональному выгоранию, снижению самооценки, а иногда и к психосоматическим расстройствам. В таких случаях важно дистанцироваться от других членов семьи, чтобы избежать истощения нервной системы.

До этого москвичи говорили, что разведенные родители должны как можно больше времени уделять своему ребенку и участвовать в его воспитании. Они отметили, что бывшие супруги также могут делить расходы на содержание общих детей поровну.

Ранее психолог рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после каникул.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692419_rnd_9",
    "video_id": "record::1fad819b-80b7-4c3b-b201-dca4bd1080fb"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+