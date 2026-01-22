Психолог объяснила, как «синдром старшей дочери» влияет на взрослую жизнь

«Синдром старшей дочери» способен отразиться на будущем ребенка. Во взрослой жизни девочка может начать чувствовать ответственность за других людей и пытаться все контролировать. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Полина Шаповалова.

Эксперт объяснила, что «синдромом старшей дочери» называется феномен, который формируется еще в детстве. Происходит это из-за того, что родители перекладывают на девочку часть своей ответственности по воспитанию других детей. В таком случае старший ребенок не успевает ощутить себя маленьким.

По словам психолога, те, кто столкнулся с таким синдромом, во взрослом возрасте стараются угодить всем окружающим, потому что связывают собственную ценность только с полезностью. При этом такие люди не умеют заботиться о своих чувствах и потребностях, ориентируясь лишь на нужды других.

«Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие — ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение», — отметила специалист.

Она добавила, что справиться с этой проблемой удастся только после ее осознания и принятия. Необходимо как можно чаще спрашивать у себя о своих личных желаниях и постепенно учиться отличать собственные потребности от чужих. Также можно обратиться за помощью к специалисту.

