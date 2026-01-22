Один из охранников сбежал из ТЦ в Петербурге после конфликта с юношей

В Петербурге один из охранников ТЦ, в котором случился конфликт, сбежал

Один из охранников ТЦ «Сити Молл» в Петербурге сбежал после задержания 24-летнего парня. Его ищет полиция, сообщает Telegram-канал 78.

«Полиция также ищет еще одного 32-летнего охранника. Он скрылся после произошедшего», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы МВД по Северной столице, мужчину объявили в розыск.

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Сити Молл». Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться, после чего один из сотрудников охраны ударил его.

Пострадавший упал на пол, потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Молодого человека попытались привести в чувство с помощью нашатырного спирта, однако мероприятие не увенчалось успехом. На место вызвали медиков.

Как выяснилось позже, после конфликта пострадавший попал в реанимацию, к этому моменту он уже потерял сознание. Специалисты смогли запустить сердце, но позже его самочувствие снова ухудшилось. В этот раз его не спасли.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

