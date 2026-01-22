Названы главные причины, по которым россияне обращались к врачам в новогодние праздники

В период новогодних праздников более 37% обращений за медицинской помощью были связаны с переломами и серьезными ушибами. Причинами таких травм стал гололед, заснеженные тротуары и зимние забавы. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба «Альфа Страхования».

«Обильные снегопады и морозы привели к росту обращений, связанных с обморожениями, а также травмами, полученными при расчистке снега, — прежде всего ушибами, растяжениями и травмами спины. Кроме того, чаще фиксировались падения при выходе из автомобилей и общественного транспорта, а также на лестницах и крыльцах, скрытых под слоем снега», — рассказали специалисты.

Еще 20% обращений оказались связаны с отравлениями и острыми расстройствами пищеварения. Также причиной 10–11% жалоб россиян стали травмы, полученные при использовании пиротехники, и различные бытовые повреждения.

Эксперты отметили, что значительная часть травм также традиционно произошла в результате потребления алкоголя.

Кроме того, в новогодние праздники нередко происходят нестандартные случаи. Например, россиянин обратился за помощью к врачу из-за перелома ноги, полученного в результате прыжка в сугроб для фото.

Нутрициолог и диетолог Юлия Кашапова до этого говорила, что эффективность детокс-программ, основанных на соках и чае, научно не доказаны. По ее словам, очистить организм и восстановить печень после праздников поможет соблюдение режима питания и питья.

