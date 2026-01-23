Размер шрифта
«Готовился терпеть и страдать»: американский маркетолог рассказал о поездке в Россию

Гражданин США Уоррен заявил, что доволен поездкой в Россию
Маркетолог из Чикаго Итан Уоррен собирался в Россию с тревогой. Друзья отговаривали: «Ты серьезно? Это же не Европа! Там холодно, страшно и… ну, ты понял». В соцсетях туристу советовали брать больше теплой одежды, не выходить на улицу после 20:00, готовиться «терпеть и страдать». Однако он все же решился на поездку. О приключениях американца — в большом материале Tsargrad.tv.

Итан проехал по Золотому кольцу, которое стало для него откровением. Вместо хмурых лиц гость увидел приветливые улыбки, вместо бюрократии — современные кафе и коворкинги, а вместо унылых кварталов — чистые улицы и ухоженные парки.

«Я думал, буду выживать, а оказался в туристическом раю, которого нет ни в каких Европах», — поделился Уоррен.

В конце декабря супружеская пара из Великобритании посетила Якутию. Тогда в регионе стояли морозы — ниже 50 °C. Туристы рассказали, что хотели увидеть «настоящую» зиму.

Ранее стало известно, в каких странах больше любят россиян.

