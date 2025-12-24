На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Увидеть настоящую зиму»: супружеская пара из Британии приехала в Якутск

Супружеская пара из Британии приехала в Якутск, чтобы увидеть зиму
Pavel Golovkin/AP

Крепкие якутские морозы — не препятствие для туризма. Регион на днях посетила супружеская пара из Великобритании. В интервью газете «Известия» гости признались, что хотели увидеть «настоящую» зиму.

«Для отпуска муж выбрал место, которое он хотел посетить всю свою жизнь, — город Якутск. Я согласилась, потому что тоже всегда мечтала испытать эмоции от реальной зимы. Это невероятно красиво», — рассказала изданию Александра.

Она отметила, что к таким морозам нужно готовиться основательно — если не одеться тепло, дискомфорт начинает ощущаться уже через 5-10 минут.

20 декабря в Якутии были зафиксированы самые низкие температуры на Земле.

По данным синоптиков, мировое первенство по холоду занял город Покровск, где температура воздуха опустилась до −51,7°C. Второе место досталось метеостанции Сухана в Оленекском районе с показателем −49,4°C, третьим стал населенный пункт Крест-Хальджай, где мороз усилился до −48,7°C.

Ранее жителей Урала предупредили о серьезном похолодании.

