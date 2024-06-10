МВД заплатит 200 тысяч рублей жителю Якутии, пострадавшему от пыток в отделе полиции

Житель Якутии отсудил у МВД компенсацию за пытки в отделе полиции. Об этом следует из материалов суда, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Летом 2022 года пострадавший оказался в отделении уголовного розыска ОМВД России по Верхневилюйскому району, его и еще одного задержанного заподозрили в нанесении побоев гражданину. Позже выяснилось, что оба они были непричастны к преступлению, однако оперуполномоченный Андрей Гаврильев решил выбить из мужчин признательные показания.

Полицейские стали избивать задержанных руками и ногами по различным частям тела. Кроме того, Гаврильев запугивал потерпевшего тем, что он будет мочиться на него, заставит его обмочиться и испражниться в одежду и ходить в таком виде. Затем оперуполномоченный поручил своему помощнику заковать задержанных в наручники и пристегнуть их к перилам лестницы здания. Гаврильев держал их в таком положении продолжительное время, не позволяя им заснуть и сходить в туалет.

В апреле 2023 года Верхневилюйский районный суд назначил экс-полицейскому в качестве наказания четыре года лишения свободы и запретил ему в течение восьми лет занимать должности в правоохранительных органах. Впоследствии один из пострадавших от пыток попросил выплатить ему компенсацию в размере 1 млн рублей, но Якутский городской суд лишь частично удовлетворил его иск и взыскал с МВД России в пользу потерпевшего лишь 200 тысяч.

Ранее попавший под арест россиянин отсудил компенсацию за неприятный запах в изоляторе.