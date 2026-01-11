В Приморье ребенок сломал позвоночник, катаясь на снегокате

В Приморье ребенок сломал крестец после поездки на привязанном к машине снегокате

В Дальнегорском городском округе Приморского края восьмилетний мальчик получил перелом крестца, упав со снегоката, привязанного веревкой к машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомобиля находился его отец.

» <...> на лесной дороге <...> 8-летний мальчик получил перелом крестца при падении со снегоката, привязанного веревкой к автомобилю. За рулем автомобиля «Сузуки Эскудо», устроившего игры на проезжей части дороги, находился отец мальчика, 33-летний мужчина», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве отметили, что такие действия являются недопустимыми и потенциально опасными для жизни и здоровья и могут классифицироваться по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ как «Перевозка людей вне кабины автомобиля». За подобное нарушение предусмотрен штраф в 1 000 рублей. Если в результате действий водителя пострадал человек, то штраф может достигать 37 500 рублей или лишение прав на срок до двух лет.

До этого в Богородске Нижегородской области семилетний мальчик на тюбинге угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел на горке, где ребенок катался на «ватрушке». Мальчик разогнался и на спуске не смог затормозить, выкатившись прямо под колеса двигавшейся по дороге машины марки «Шкода».

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка получила травмы лица, когда ее сбила подросток на тюбинге.