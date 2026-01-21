Размер шрифта
Молодая девушка переломала кости, катаясь на тюбинге в российском регионе

В Оренбуржье девушка переломала кости, катаясь на тюбинге
Shutterstock/Petr Smagin

В Оренбуржье 17-летняя девушка во время катания на тюбинге получила переломы. Об этом сообщает Prooren.ru.

Инцидент произошел в поселке городского типа Саракташ. Во время катания девушки-подростка на тюбинге произошло столкновение. В результате сильного удара несовершеннолетняя получила множественные травмы, включая переломы.

Пострадавшую девушку госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Приморье подросток на тюбинге проломил себе череп.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27677167_rnd_1",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
