Молодая девушка переломала кости, катаясь на тюбинге в российском регионе

В Оренбуржье девушка переломала кости, катаясь на тюбинге

В Оренбуржье 17-летняя девушка во время катания на тюбинге получила переломы. Об этом сообщает Prooren.ru.

Инцидент произошел в поселке городского типа Саракташ. Во время катания девушки-подростка на тюбинге произошло столкновение. В результате сильного удара несовершеннолетняя получила множественные травмы, включая переломы.

Пострадавшую девушку госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

