Россиян предупредили о схеме с «записью на прием» в госучреждения

Мошенники чаще всего используют предлог якобы записи на прием в государственные организации, чтобы получить у граждан коды из СМС. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники сообщают потенциальным жертвам о мнимом перерасчете пенсий, тарифов ЖКХ или ошибках в налоговых документах. После этого они предлагают прийти в госучреждение и под видом подтверждения записи просят продиктовать код, пришедший в СМС.

В МВД подчеркнули, что при записи на прием в государственные органы СМС-верификация не применяется. Все процедуры оформляются исключительно через официальные сервисы и портал «Госуслуги», при этом передача кодов по телефону или в мессенджерах не требуется.

В киберполиции также отметили, что любой запрос кода из СМС является очевидным признаком мошеннической схемы.

С начала 2026 года в России также зафиксировали рост активности мошенников, которые знакомятся с потенциальными жертвами в социальных сетях и дейтинг-сервисах, а затем приглашают их на свидание в кино, театр или на концерт. Под предлогом покупки билетов злоумышленники направляют ссылки на поддельные сайты, визуально неотличимые от популярных билетных платформ, где у пользователей похищаются деньги, предупредил директор технического департамента компании в сфере информационной безопасности RTM Group Федор Музалевский.

Ранее МВД советовало использовать функцию «Доверенный контакт» для защиты аккаунтов пожилых людей на «Госуслугах».