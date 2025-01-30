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Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе

Трамп: катастрофу в Вашингтоне спровоцировал пилот вертолета
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что экипаж пассажирского самолета, который столкнулся с вертолетом во время захода на посадку в Вашингтоне, действовал правильно. Политик подчеркнул, что причиной катастрофы, по сути, стали действия пилота вертолета, сообщает РИА Новости.

«Самолет [авиакомпании] American Airlines заходил [на посадку]. Он все делал правильно. Он следовал курсу, тому же курсу, которого придерживаются все заходящие [на посадку самолеты]», — заявил Трамп. «По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте. Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», — отметил американский лидер.

Он также отметил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.

До этого Трамп заявил, что столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне можно было избежать.

В ночь на 30 января реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Новость дополняется.

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