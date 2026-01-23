Размер шрифта
Общество

Врачи объяснили, как правильно подобрать бюстгальтер

Pravda.Ru: правильный бюстгальтер не должен сдавливать
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При выборе бюстгальтера важно учесть несколько факторов, прежде всего — размер груди. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, чашка не должна быть большего или меньшего объема. Для определения правильного размера нужно измерить обхват под грудью и обхват груди в самой широкой точке, после чего использовать таблицу размеров.

«Обратите внимание на форму бюстгальтера. Разные модели подходят для разных типов груди. Например, балконет хорошо поддерживает грудь снизу, а бюстгальтер с мягкими чашками обеспечивает максимальный комфорт. Спортивные бюстгальтеры предназначены для активных занятий и обеспечивают надежную фиксацию», — отметили в сообщении.

Кроме того, изделие не должно ничего сдавливать, бретели — врезаться в плечи, застежка при этом должна плотно прилегать к спине.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог сети клиник «Атлас» Максим Игнатов до этого рассказал «Газете.Ru», что неудобный и подобранный не по размеру бюстгальтер может привести к застою лимфы, а силиконовые накладки увеличивают риск развития рака.

Ранее врач предупредила, что тесный бюстгальтер может привести к отекам.

