Общество

Врач предупредила об опасности неправильно подобранного бюстгальтера

Врач Лаврентьева: тесный бюстгальтер может привести к отекам
Krasnikova Kat/Shutterstock/FOTODOM

Неправильно подобранный бюстгальтер может навредить здоровью и самочувствию женщины. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, слишком тесное изделие может сдавливать ткани груди и нарушать кровообращение и лимфоток, что грозит отеками, болями и возможным образованием кист. Если вещь слишком свободная, у женщин могут появиться боли в спине и шее. Кроме того, отсутствие поддержки может ускорить процесс обвисания груди, добавила врач.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с пациентками, которые жалуются на боли в спине и груди из-за неправильного выбора бюстгальтера. Важно понимать, что правильная поддержка груди — это не только вопрос комфорта, но и здоровья позвоночника и молочных желез. Регулярные осмотры у маммолога помогут вовремя выявить любые проблемы», — заключила Лаврентьева.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог сети клиник «Атлас» Максим Игнатов до этого рассказал «Газете.Ru», что неудобный и подобранный не по размеру бюстгальтер может привести к застою лимфы, а силиконовые накладки увеличивают риск развития рака.

Ранее сообщалось, что экс-жена российского миллиардера Лебедева пришла в ресторан в пушистом бюстгальтере.

