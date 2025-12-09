Врач-маммолог рассказал, каким должен быть правильный бюстгальтер

Неудобный и подобранный не по размеру бюстгальтер может привести к застою лимфы, а силиконовые накладки увеличивают риск развития рака. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог сети клиник «Атлас» Максим Игнатов.

«При выборе бюстгальтера предпочтение лучше отдавать хлопку, шелку и гипюру — при соприкосновении этих тканей с грудью создается легкий поверхностный лимфодренажный массаж, а это полезно. Стоит внимательно присмотреться к составу материала — иногда встречаются красители, которые могут содержать канцерогены. Эти вредные вещества при впитывании в кожу могут вызвать рак. Вреден неудобный и подобранный не по размеру бюстгальтер. Он повышает механическое воздействие и приводит к лимфостазу — застою лимфы, нарушению микроциркуляции. Желательны также вертикальные бретельки, которые не будут «впиваться» в плечи, оставляя следы», — сказал Игнатов.

Врач также рекомендовал не отказываться от бюстгальтера при занятиях активной физической нагрузкой. Причем, желательно использовать специальный бюстгальтер, который будет уменьшать амплитуду колебания груди.

«Молочные железы не имеют мощного мышечно-связочного аппарата для их фиксации к грудной клетке, поэтому при активных нагрузках без бюстгальтера появляется чувство дискомфорта, а связки Купера, удерживающие грудь, растягиваются», — пояснил Игнатов.

Маммолог также упомянул популярные силиконовые наклейки на грудь или соски — так называемые «невидимые бюстгальтеры». По его словам, из-за плотного материала грудь в них подвергается перегреву и потеет, а это очень вредно.

«Повышенная местная температура свидетельствует о повышенном кровоснабжении. Оно может стать причиной активизации обменных процессов в самой железе, активизации аномальных клеток и перерождению их в опухолевые. Это не означает, что после одного вечера в силиконовом бюстгальтере увеличивается риск развития рака, но частый перегрев может привести к проблемам с молочными железами», — констатировал Игнатов.

