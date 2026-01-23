Размер шрифта
Общество

Врач ответил, кто рискует столкнуться с проблемами с памятью

Врач Соков: проблемы с памятью могут возникнуть в любом возрасте
Нарушения памяти могут проявляться в любом возрасте, но чаще встречаются у людей старше 65 лет, они напрямую связаны с общим состоянием организма. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, любые проблемы со здоровьем могут отражаться на когнитивных функциях. На память также влияют образ жизни, физическая активность и состояние сердечно-сосудистой системы. Если организм испытывает стресс и хроническую усталость, проблемы могут возникнуть и у молодых людей.

«Если человек замечает, что память стала подводить, лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. Существуют специальные тесты для оценки когнитивных функций, которые помогают определить причину и степень нарушений. Главное — не откладывать обследование и хотя бы раз в год проверять общее состояние здоровья», — заключил Соков.

Ученые из больницы Мяньчжу (Китай) до этого установили, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может ускорять снижение памяти, внимания и мышления, даже если заболевание напрямую не связано с нервной системой.

Ранее у популярной пряности нашли полезный для памяти эффект.

