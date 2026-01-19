Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

У популярной пряности нашли полезный для памяти эффект

Nutrients: экстракт шафрана укрепил память у пожилых крыс
Shutterstock/lanaid12

Экстракт шафрана потенциально способен поддерживать память, снижать тревожность и благоприятно влиять на обмен веществ в пожилом возрасте. Это показало доклиническое исследование ученых из Института биомедицинских исследований Малаги. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В экспериментах использовали стандартизированный экстракт шафрана с точно заданным содержанием сафранала и кроцинов — основных биоактивных соединений растения. Исследование проводили на пожилых мышах, у которых воспроизводились типичные возрастные изменения, включая ухудшение когнитивных функций, рост тревожного поведения и метаболические нарушения. Анализ показал, что сафранал после приема обнаруживается в крови, что указывает на биологическую доступность экстракта.

Более высокая доза экстракта снижала тревожность и улучшала способность животных распознавать новые объекты, что считается маркером сохранности памяти. Эти эффекты сопровождались изменениями в работе сигнальных систем мозга, связанных с реакцией на стресс, эмоциональной регуляцией и нейропластичностью. При более низкой дозе ученые зафиксировали замедление возрастной потери массы тела и изменения активности генов, участвующих в регуляции жирового обмена в печени.

Авторы подчеркивают, что полученные данные относятся к доклиническому этапу, и для оценки эффективности и безопасности экстракта шафрана у людей необходимы клинические исследования.

Ранее обычная специя оказалась эффективной при хронической боли.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655051_rnd_5",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+