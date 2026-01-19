У популярной пряности нашли полезный для памяти эффект

Экстракт шафрана потенциально способен поддерживать память, снижать тревожность и благоприятно влиять на обмен веществ в пожилом возрасте. Это показало доклиническое исследование ученых из Института биомедицинских исследований Малаги. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В экспериментах использовали стандартизированный экстракт шафрана с точно заданным содержанием сафранала и кроцинов — основных биоактивных соединений растения. Исследование проводили на пожилых мышах, у которых воспроизводились типичные возрастные изменения, включая ухудшение когнитивных функций, рост тревожного поведения и метаболические нарушения. Анализ показал, что сафранал после приема обнаруживается в крови, что указывает на биологическую доступность экстракта.

Более высокая доза экстракта снижала тревожность и улучшала способность животных распознавать новые объекты, что считается маркером сохранности памяти. Эти эффекты сопровождались изменениями в работе сигнальных систем мозга, связанных с реакцией на стресс, эмоциональной регуляцией и нейропластичностью. При более низкой дозе ученые зафиксировали замедление возрастной потери массы тела и изменения активности генов, участвующих в регуляции жирового обмена в печени.

Авторы подчеркивают, что полученные данные относятся к доклиническому этапу, и для оценки эффективности и безопасности экстракта шафрана у людей необходимы клинические исследования.

