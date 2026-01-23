Размер шрифта
Общество

В Кузбассе из-за снега просела крыша жилого дома

В Кузбассе кровля дома просела из-за снега
Telegram-канал Илья Середюк

В Кузбассе из-за большого количества снега провела крыша дома. Об этом сообщает глава региона Илья Середюк.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком. На кадрах с места видно, что кровля деформирована. Во время инцидента никто не пострадал, квартиры местных жителей также не повреждены.

«Поручил оперативно закрыть тепловой контур здания», – рассказал чиновник.

Он добавил, что сначала это сделают с помощью временных конструкций. Позже УК сделает ремонт.

Также Середюк дал поручение главам муниципалитетов проверить крыши в их районах и убрать снег.

До этого в Новосибирске под весом снега провалилась крыша торгового центра. Всего площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Во время инцидента пострадали три человека. Одной женщине понадобилась госпитализация. Для того, чтобы достать другого пострадавшего, понадобился экскаватор. Однако он получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее автолюбителям рассказали, что обязательно нужно сделать, очищая машину от снега.

