Врач объяснила, почему после сладкого ощущается резкий прилив сил

Врач Горбунова: употребление сладкого приводит к скачкам сахара в крови
Shutterstock

Резкий прилив энергии после сладкого, сменяющийся усталостью и раздражительностью — типичная реакция организма на скачки сахара в крови. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Съели пирожок с вареньем — уровень сахара в крови резко взлетает, организм в ответ выпускает ударную дозу инсулина. Инсулин быстро снижает сахар, и мы получаем обратный эффект: упадок сил, раздражительность, снова тянет на сладкое», — объяснила специалист.

По ее словам, для здорового человека разовые случаи не страшны, но если энергия и настроение полностью зависят от сладкого, а после его поедания накатывает сильная усталость, необходимо проконсультироваться с врачом и пересмотреть питание.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого объяснил, можно ли есть сладкое после основного приема пищи. По его словам, проблем не возникнет, если человек потребляет сахар в рамках дневной нормы калорий и не заменяет им привычный рацион.

Ранее врач предупредила о риске опасных заболеваний из-за избытка сахара в рационе.

