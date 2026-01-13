Врач предупредила о риске опасных заболеваний из-за избытка сахара в рационе

Концепция ограничения добавленного сахара в рационе напрямую связана с его воздействием на здоровье человека. Превышение энергии в виде таких простых углеводов грозит накоплением жиров и развитием серьезных заболеваний, предупредила в беседе с RT врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Зачастую избыток сладкого приводит к предожирению, ожирению и сахарному диабету второго типа.

«При этом стоит отметить, что избыток такого сахара ещё и провоцирует неинфекционные воспаления, которые лежат в основе достаточно большого количества заболеваний, — подчеркнула врач. — Например, остеоартрозы — нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата».

Особенно опасен добавленный сахар для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни или имеют нарушения углеводного обмена, заключила Лазуренко.

До этого врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова посоветовала бороться с тягой к сладкому постепенно. Так, можно понемногу снижать количество сахара в напитках, а также количество сладостей. По словам врача, для минимизации соблазна лучше убрать сладости из зоны видимости. Врач также призвала учитывать, что в некоторых случаях тяга к сладкому может быть признаком проблем со здоровьем, в том числе нарушений углеводного обмена, преддиабета или диабета.

Ранее сообщалось, что контроль сахара в крови вдвое снижает риск сердечных заболеваний.