«Разводняк по старым схемам»: россиян призвали не забывать об офлайн-аферистах

На фоне расцвета кибермошенничества россияне потеряли бдительность и забыли об обычных аферистах, орудующих в офлайн-формате. Такое отношение может стать роковым – многие аферисты начали напрямую взаимодействовать с жертвами, подходить к ним на улице или приходить в квартиры, предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, мошенники обманывают россиян по простым и прямолинейным схемам. Так, они могут подойти на вокзале или в аэропорту, и, ссылаясь на кражу кошелька, попросить денег на дорогу. Также аферисты активно ходят по квартирам и даже дачным домам, выдавая себя за соцработников. Обещая различные выплаты и надбавки, они проникают в квартиры пенсионеров и просят их принести документы якобы для оформления заявок, незаметно «обчищая» жилище.

Комментируя такие схемы, юрист напомнил о банде таксистов из Шереметьево, которая выискивала участников СВО, а затем требовала с них огромные суммы за поездку.

«Это был разводняк по старым, абсолютно классическим мошенническим схемам. В Москве это удалось изжить, но отъедете от столицы хотя бы на 40 километров, и у станций увидите эти машины с надписью «Такси», которые точно так же разводят людей», — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что офлайн-мошенничество все еще крайне опасно, поэтому важно не терять бдительность. Причем если в случае киберпреступлений или телефонных схем аферистов бывает достаточно прервать контакт, положить трубку, то при непосредственном контакте противостоять таким угрозам сложнее.

«В реальном мире нужно перепроверять все, что выходит за пределы нашего обычного режима дня, того, что мы всегда делаем. Особенно в дни получения пенсии, особенно перед государственными праздниками. Это волнами происходит», — заключил юрист.

