На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, почему у ребенка нет желания учиться

Психолог Ильичева: ребенок может не хотеть учиться из-за страха сделать ошибку
true
true
true
close
Shutterstock

У детей может отсутствовать желание учиться и выполнять домашние задания не только из-за лени, но и из-за страха сделать ошибку, а также трудностей в общении с одноклассниками. Об этом «Известиям» рассказала детский психолог Екатерина Ильичева.

«Для начальной школы ключевым фактором является адаптация к новым правилам поведения и взаимодействия в коллективе. В первом классе дети тратят много энергии на привыкание к роли ученика, поэтому требовать идеального выполнения заданий в этот период не стоит», — предупредила специалист.

Она посоветовала позволить ребенку ошибаться и постепенно передавать ему ответственность за самостоятельные действия. По словам эксперта, страх сделать что-то не так может привести к тому, что ученик будет отказываться делать домашние задания. Исправить эту ситуацию можно с помощью работы с детским психологом, который поможет ребенку стать увереннее. Также снижением мотивации к учебе могут быть завышенные требования со стороны взрослых, давящих на ученика, если он не справляется с программой.

Эксперт отметила, что не менее важно следить за отношениями ребенка с одноклассниками и учителями. Отсутствие дружеских связей в коллективе сверстников или буллинг могут осложнить процесс обучения, объяснила Ильичева. Родителям нужно устанавливать доверительный контакт с ребенком и помогать ему продумывать стратегии поведения в различных ситуациях.

Помимо этого, менее очевидным причинам неуспеваемости ребенка могут стать дисграфия и дислексия — нарушения процессов чтения и письма из-за особенностей работы мозга. Психолог объяснила, что если к концу второго класса ученик не освоил эти навыки, ему будет необходима помощь нейропсихолога и логопеда.

У подростков же частой причиной неуспеваемости оказывается влюбленность, которая отодвигает учебу на второй план. В этом случае специалист порекомендовала сохранять с учеником хорошие взаимоотношения и делиться с ним собственным опытом. По ее словам, подростки часто берут родительские истории за модель поведения.

Ранее были названы ошибки родителей, которые мешают ребенку стать самостоятельным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами